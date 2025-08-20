Daryaganj building collapse: इमारत ढहने से जुबैर, गुलसागर और तौफीक की मौत, बचाव अभियान जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 14:58 IST2025-08-20T14:57:35+5:302025-08-20T14:58:34+5:30
Daryaganj building collapse: अधिकारी ने बताया कि सद्भावना पार्क के पास एक इमारत ढह गई, जिसमें जुबैर, गुलसागर और तौफीक सहित तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
Daryaganj building collapse: मध्य दिल्ली के दरियागंज में सद्भावना पार्क के पास बुधवार को एक इमारत के ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सद्भावना पार्क के पास एक इमारत ढह गई, जिसमें जुबैर, गुलसागर और तौफीक सहित तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
#WATCH | Delhi | Three people dead in a building collapse incident under the Daryaganj Police Station limits; NDRF personnel conduct search and rescue operation at the incident site pic.twitter.com/k1VOgexXVW— ANI (@ANI) August 20, 2025
पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने बताया कि घायलों को लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सहित नगर निगम के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और बचाव कार्य जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने कहा, ‘‘तीन लोगों को मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया।’’ अधिकारियों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बचाव अभियान जारी था। इमारत ढहने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।