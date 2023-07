धुलेः ट्रक ने दो मोटरसाइकिल, कार और एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मारी, 10 की मौत और 28 घायल, वीडियो और तस्वीरे देखें होंगे हैरान

Highlights चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। दो मोटरसाइकिल, एक कार और एक अन्य कंटेनर को पीछे से टक्कर मारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक मध्य प्रदेश से धुले की ओर जा रहा था।

मुंबईः महाराष्ट्र के धुले जिले में मंगलवार को एक कंटेनर ट्रक ने दो वाहनों को टक्कर मारी और फिर राजमार्ग पर बने एक होटल में जा घुसा जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गयी तथा 28 लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा धुले जिले में मुंबई-आगरा राजमार्ग पर पलासनेर गांव के समीप पूर्वाह्न करीब 10 बजकर 45 मिनट पर हुआ।

