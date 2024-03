WATCH: बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट के आरोपी का ताजा सीसीटीवी फुटेज आया सामने

बेंगलुरु: व्यस्त ब्रुकफील्ड इलाके में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के कुछ दिनों बाद, आरोपियों का ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें होटल में प्रवेश करने का फुटेज भी शामिल है। आरोपी मास्क, टोपी और चश्मा पहने हाथ में बैग लिए नजर आ रहा है। पहले फुटेज में आरोपी शुक्रवार सुबह 10:43 बजे कुंडलहल्ली में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (BMTC) से उतरता दिख रहा है।

वीडियो में आरोपी बस से उतरता नजर आ रहा है. वह अपना बैग निकालते हैं और उसमें देखते नजर आते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने बस स्टॉप पर टाइमर चालू कर दिया होगा। एक अन्य फुटेज में आरोपी सुबह 11:34 बजे रामेश्वर कैफे में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह अपने फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं।

India: CCTV footage of blast in Rameshwaram Cafe in Bengaluru. 4 people were injured. An explosion was caused by a low-intensity improvised explosive device.



A customer had left a bag with an IED explosive.



~ @TechButtheadpic.twitter.com/L7ZcJ9OJcQ