Agra Accident: अनियंत्रित कार ने कई लोगों को बुरी तरह रौंदा, न्यू आगरा में लाशों का ढेर, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 11:21 IST2025-10-25T11:20:43+5:302025-10-25T11:21:42+5:30

Agra Accident: मृतकों की पहचान बबली (33), भानु प्रताप (25), कमल (23), कृष्णा (20) और बंटेश (21) के रूप में हुई हैं। मृतकों में से भानु प्रताप एक निजी कंपनी के पार्सल डिलीवरी करने का काम करता था।

Highlightsहादसे में घायल पांच लोगों को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।थाना न्यू आगरा इलाके में केंद्रीय हिंदी संस्थान से आगे नगला बूढ़ी पर हुआ।हादसे के वक्त मौके पर मौजूद कालीचरण ने बताया कि कार तेजी से आयी।

Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस आयुक्तालय के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने शुक्रवार रात कई लोगों को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शेष मणि उपाध्याय ने बताया कि यह हादसा थाना न्यू आगरा इलाके में केंद्रीय हिंदी संस्थान से आगे नगला बूढ़ी पर हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल पांच लोगों को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

 

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान बबली (33), भानु प्रताप (25), कमल (23), कृष्णा (20) और बंटेश (21) के रूप में हुई हैं। मृतकों में से भानु प्रताप एक निजी कंपनी के पार्सल डिलीवरी करने का काम करता था। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद कालीचरण ने बताया कि कार तेजी से आयी।

सड़क के डिवाइडर में टक्कर मारती हुई सड़क के किनारे लोगों को चपेट में ले लिया। मौके पर सात लोग घायल हुए थे, जिसमें से पांच की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दो अन्य घायलों राहुल और गोलू का उपचार जारी है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। एसीपी ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

