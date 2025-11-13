कंटेनर ट्रक ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, 3 वाहन में लगी आग, 6 लोग जिंदा जले, वीडियो

Highlights ज़ोन 3 पुणे सिटी पुलिस डीसीपी संभाजी कदम ने कहा कि लोग जिंदा जल गए। दो-तीन भारी वाहनों में आग लग गई। बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यात्री वाहनों के अंदर ही फंसे हुए हैं।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले पुल के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो कंटेनर आपस में टकरा गए, जिससे ट्रकों में आग लग गई और फिर तेज़ रफ़्तार कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 15 लोग घायल हुए हैं। पता चला है कि कार में सवार सभी परिवार के सदस्यों की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार शाम पुणे के नवले पुल पर हुआ, जहाँ कथित तौर पर दो ट्रकों में आग लग गई और उनके बीच एक कार फंस गई। बताया जा रहा है कि यात्री वाहनों के अंदर ही फंसे हुए हैं।

मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराने से कम से कम 06 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद दो-तीन भारी वाहनों में आग लग गई। बचाव कार्य जारी है। ज़ोन 3 पुणे सिटी पुलिस डीसीपी संभाजी कदम ने कहा कि लोग जिंदा जल गए।

#WATCH | Maharashtra | At least six people were killed after a container truck lost control and rammed into multiple vehicles near Navale Bridge on the Pune-Bengaluru Highway. Following the collision, 2–3 heavy vehicles caught fire. Rescue operations are underway: DCP Sambhaji… pic.twitter.com/l7W6qFuQLK — ANI (@ANI) November 13, 2025

इस भयावह घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाया। इस बीच, इस घटना के कारण व्यस्ततम सड़क पर भीषण जाम लग गया। अभी दो हफ़्ते पहले इसी पुल के पास एक और भीषण हादसा हुआ था, जहाँ टाइल्स से लदे एक ट्रक के चालक ने अपने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और एक के बाद एक तीन वाहनों को टक्कर मार दी थी।

पुण्यातील नवले ब्रीज परिसरात दोन कंटेनरच्या मध्ये कार चेपून आग लागल्याने मोठी हानी झाल्याचे वृत्त अतिशय दुःखद आहे. ही घटना अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी आहे.या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरीकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. जखमींवर उपचार सुरू असून ते लवकर बरे होऊन घरी परत यावे ही ईश्वरचरणी… — Supriya Sule (@supriya_sule) November 13, 2025

Web Title: watch 6 people killed container truck lost control multiple vehicles Navale Bridge Pune-Bengaluru Highway, 2–3 heavy vehicles caught fire Maharashtra