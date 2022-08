VIDEO: गर्लफ्रेंड संग इश्क लड़ा रहे भाजपा नेता की चप्पलों से हुई जमकर पिटाई, 28 लोगों पर हुआ केस दर्ज

Highlights यूपी के कानपुर में भाजपा नेता की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता को चप्पलों से पिटाई खाते हुए देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी नेता मोहित सोनकर की उनकी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा जमकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार की है जब पत्नी संग ससुराल वालों ने नेता को कथित तौर प्रेमिका के साथ रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी हुआ है जिसमें नेता चप्पल से मार खाते हुए देखे जा रहे है। हालांकि इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत की है।

Just now #BJP Kanpur-Bundelkhand regional minister Mohit Sonkar has been caught celebrating rally in a car with his girlfriend BJP Mahila Morcha Vice President Bindu. Sonkar's wife and his family members beat Netaji with slippers. Amazing culture amazing women respect @zoo_bearpic.twitter.com/sOYU4vubNM