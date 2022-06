Video: भीड़भाड़ वाले सड़क पर पुलिस वाले पर हुआ जोरदार हमला, विशाल धारदार हथियार से किया गया वार, केरल पुलिस-IPS अधिकारी ने भी शेयर किया वीडियो

Highlights केरल पुलिस पर एक शख्स ने विशाल हथियार से हमला किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें हमलावर को पुलिस वाला काबू करते दिखा है। वीडियो को केरल पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है।

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडर से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स पुलिस वाले पर धारदार हथियार से वार करने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे वह शख्स पुलिस वाले पर वार करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में सिपाही अपनी बचाव भी कैसे कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगर पुलिस वाले ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया होता और आस-पास के लोग अगर मदद न की होती तो वह शख्स पुलिस वाले की जान ले लेता। इस वीडियो को एक आईपीएस अफसर ने भी ट्वीट किया है।

एनडीटीवी के एक खबर के अनुसार, यह मामला केरल में कायमकुलम के पास पारा जंक्शन का है जहां पर पुलिस वाले पर यह हमला हुआ है। वीडियो में यह देखा गया है कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहले से खड़े एक शख्स के पास रूकती है, वह शख्स अपनी गाड़ी से धारदार विशाल हथियार निकाल लेता है और पुलिस अधिकारी पर वार करने लगता है।

ऐसे में पुलिस वाला अपनी बचाव करते हुए हमलावर को नीचे गिरा देता है और उस पर काबू पाता है। इसमें वहां मौजूद लोगों ने भी पुलिस वाले का साथ दिया था। इस घटना के बाद पुलिस वाला घायल भी हुआ है और उसे सात टांके भी लगे है।

How a real #hero looks like…👨🏽‍✈️💪🏽

Kudos to this Sub Inspector of Police from Kerala



⁦@TheKeralaPolice⁩ pic.twitter.com/UZfX5Wya7J