Viral Video: जोधपुर में छेड़छाड़ के आरोपी मदरसा शिक्षक को महिला के साथ अश्लील हरकत करते CCTV में कैद

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर में एक मदरसा शिक्षक, जिस पर काला जादू करने का आरोप है, एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद छिप गया है। घंटाघर साइकिल मार्केट इलाके में किताबों की दुकान चलाने और एक स्थानीय मदरसे में पढ़ाने वाले इस व्यक्ति पर काला जादू की आड़ में लोगों का शोषण करने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद, स्थानीय लोग विरोध में उसकी दुकान पर जमा हो गए, लेकिन दुकान पर ताला लगा हुआ था। खबरों के अनुसार, घटना के सामने आने के बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है।

पुलिस को औपचारिक शिकायत का इंतज़ार

एनडीटीवी राजस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोजती गेट थाना प्रभारी माणक लाल विश्नोई ने उसी शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को साझा किया जिसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर एक महिला से छेड़छाड़ करता दिख रहा है।

विश्नोई ने पुष्टि की, "वह हाथी रामजी का ओडा इलाके में एक किताबों की दुकान चलाता है और एक मदरसे में पढ़ाता है।" पुलिस को अभी तक पीड़िता की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है और उनका कहना है कि जब तक कोई सामने नहीं आता, तब तक आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

हालाँकि, पुलिस ने कहा कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोप सही पाए गए तो सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अंधविश्वास के ज़रिए लोगों का शोषण करने के लिए जाना जाता है आरोपी

स्थानीय निवासियों का कहना है कि अक्सर "बाबा" कहे जाने वाले इस व्यक्ति ने लोगों को कर्मकांडों और कथित वशीकरण तकनीकों से जुड़े अंधविश्वासों में फंसाकर कुख्याति प्राप्त की। बताया जाता है कि वह अपनी किताबों की दुकान से खुलेआम काम करता था और खुद को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताता था।

स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसे और भी वीडियो मौजूद हो सकते हैं। फ़िलहाल, आरोपी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने संभावित पीड़ितों या गवाहों से आगे आने का आग्रह किया है। आगे की कार्रवाई औपचारिक शिकायतों और जाँच के दौरान मिले सबूतों पर निर्भर करेगी।

