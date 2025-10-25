VIDEO: कुरनूल बस हादसे का जिम्मेदार बाइक सवार! CCTV वीडियो फुटेज आया सामने

VIDEO: कुरनूल बस दुर्घटना के पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो बाइक सवार नजर आ रहा है जिससे टक्कर लगने के बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें आग लग गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि, वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि लोकमत नहीं करता है। मीडिया खबरों में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उसी बाइक सवार का है जो बस से टकराया था।

दुर्घटना से कुछ क्षण पहले पेट्रोल पंप में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दुर्घटना में बाइक सवार सहित 20 लोगों की मौत हो गई थी।

मृतक बाइक सवार की पहचान शिवशंकर के रूप में हुई है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में वह शराब के नशे में दिखाई दे रहा है।

24 अक्टूबर को सुबह 2:22 बजे की समय-सीमा वाले सीसीटीवी फुटेज में एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक को बाद में बाइक को धक्का देते हुए और फिर अचानक गति बढ़ने के कारण कुछ देर के लिए संतुलन खोते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वह उसे संभाल लेता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं की है, न ही एचटी स्वतंत्र रूप से इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर पाया है।

समय-सीमा कुरनूल बस हादसे की घटनाओं के क्रम के अनुरूप प्रतीत होती है क्योंकि पुलिस ने कहा कि घटना शुक्रवार सुबह लगभग 2:30-3:00 बजे हुई थी।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि शिवशंकर उस समय शराब के नशे में थे। वह शुक्रवार को कुरनूल के बाहरी इलाके में हुई इस दुखद बस दुर्घटना में मरने वालों में शामिल थे।

पीटीआई समाचार एजेंसी ने शनिवार को एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि 20 लोगों की जान लेने वाली इस भीषण आग के सिलसिले में बेंगलुरु जा रही निजी बस के दो चालकों के खिलाफ लापरवाही और तेज गति का मामला दर्ज किया गया है। हादसे में जीवित बचे लोगों में से एक, एन रमेश की शिकायत के आधार पर, कुरनूल जिले की उलिंडाकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया।

बेंगलुरु जा रही निजी बस में शुक्रवार तड़के एक दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर के समय दोपहिया वाहन का फ्यूल कैप खुला हुआ था।

खबरों के अनुसार, मामले में एक मोड़ यह आया कि दूसरे बस चालक शिव नारायण ने पहले कहा कि भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई थी और इसी दौरान बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि, बाद में बयान बदलकर उसने दावा किया कि मोटरसाइकिल और उसका सवार पहले से ही एक "पूर्व दुर्घटना" के कारण सड़क पर पड़े थे और पहले चालक लक्ष्मैया ने अनजाने में उन पर बस चढ़ा दी, जिससे आग लग गई।

Web Title: viral video claim Bike rider responsible for Kurnool bus accident before accident he was drunk