मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले विकुल चपराणा दोबारा गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 17:46 IST2025-10-25T17:45:48+5:302025-10-25T17:46:00+5:30
मेरठ जिले के तेजगढ़ी चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर का कथित रूप से नाम लेकर एक व्यापारी से अभद्रता करने और नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने के आरोप के बाद सुर्खियों में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विकुल चपराणा को पुलिस ने शुक्रवार देर रात दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी विकुल की ‘लोकेशन’ दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद में मिलने के बाद पुलिस टीम ने उस पर नजर रखते हुए घेराबंदी की और उसे बिजली बंबा बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। नगर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस पहले ही तीन अन्य आरोपियों काजीपुर निवासी हैप्पी भड़ाना, शास्त्रीनगर सेक्टर-3 निवासी आयुष शर्मा और सुबोध यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अधिकारियों ने बताया कि विकुल ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण और अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। भाजपा नेता विकुल चपराणा और कपड़ा कारोबारी व्यापारी सत्यम रस्तोगी के बीच 19 अक्टूबर की रात पार्किंग विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोप है कि विकुल ने मंत्री का नाम लेकर दबाव बनाया और व्यापारी को सड़क पर नाक रगड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विकुल को पहले गिरफ्तार किया गया था, जहां हल्की धाराओं के कारण उसे जमानत मिल गई थी। मामला बढ़ने पर भाजपा ने उन्हें पद से हटाते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया। बाद में पुलिस ने गंभीर धाराएं जोड़ते हुए यह दूसरी गिरफ्तारी की है। घटना के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा। इस बीच, ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि उनका इस विवाद से कोई संबंध नहीं है।