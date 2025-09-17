21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और सोने के आभूषणों की लूट, पिस्तौल और चाकू लेकर घुसे 3 नकाबपोश, कर्मचारियों को बांधकर गदर काटी

Highlights बैंक की शाखा में घुसे और प्रबंधक, खजांची एवं अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल एवं चाकू दिखा कर धमकाया। एक करोड़ से अधिक की नकदी और लगभग 20 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। बैंक अधिकारियों के अनुसार, लुटे गए सामानों की कुल अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।

Vijayapura: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में तीन नकाबपोश लोगों ने पिस्तौल और चाकू लेकर घुस गये और शाखा के कर्मचारियों को बांध दिया तथा 21 करोड़ रुपये मूल्य के नकद एवं स्वर्ण आभूषण लूट कर फरार हो गये। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिले के चडचन कस्बे में यह घटना भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मंगलवार को शाम छह बजे हुयी। बैंक अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और सोने के आभूषणों की लूट हुयी है।

पुलिस ने बताया कि तीन नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक की शाखा में घुसे और प्रबंधक, खजांची एवं अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल एवं चाकू दिखा कर धमकाया। बाद में गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए। प्राथमिकी में कहा गया है कि लुटेरे एक करोड़ से अधिक की नकदी और लगभग 20 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए।

जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। बैंक अधिकारियों के अनुसार, लुटे गए सामानों की कुल अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें एक करोड़ रुपये से अधिक नकद और लगभग 20 किलोग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बार्गी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि संदिग्धों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली सुजुकी ईवीए गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद, वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर चले गए। उन्होंने कहा, "आगे की जांच जारी है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।"

