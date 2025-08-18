Video: मेरठ में टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा सेना के जवान को बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल, मामले में 4 गिरफ्तार

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ रविवार रात टोल प्लाजा कर्मचारियों ने एक भारतीय सेना के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की। सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर हुई यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जल्द ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इस विचलित करने वाले वीडियो में लगभग 10 लोग सेना के जवान की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उसे लाठियों से भी मारा। कपिल कवाड़ नाम के इस भारतीय सेना के जवान को चार-पाँच लोगों ने डंडे के पास उसकी बाँहों से पकड़ रखा था ताकि वह हिल न सके। इस बीच, कुछ लोग उसे लात-घूँसे और थप्पड़ मारते रहे।

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टोल प्लाज़ा का एक कर्मचारी कपिल को डंडे से पीट रहा है। अपने गाँव में परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने के बाद, सिपाही श्रीनगर जाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, तभी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई। गौरतलब है कि सिपाही को कश्मीर में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी।

मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने कपिल की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर मेरठ पुलिस हरकत में आई। कपिल के परिवार की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है।

मेरठ पुलिस ने एक पोस्ट में बताया, "सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों द्वारा भारतीय सेना के एक जवान पर हमला करने की घटना घटी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बयान जारी किया है।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि सिपाही को तत्काल टोल प्लाजा पर जाने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने टोल प्लाजा कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और इसी बात पर उनके बीच बहस हो गई। मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी गई है।

Web Title: Video: Toll plaza employees in Meerut beat up an army soldier badly, the soldier was going to Kashmir for joining, 4 arrested