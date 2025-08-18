Video: मेरठ में टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा सेना के जवान को बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल, मामले में 4 गिरफ्तार
By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 14:12 IST2025-08-18T14:12:02+5:302025-08-18T14:12:02+5:30
वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टोल प्लाज़ा का एक कर्मचारी कपिल को डंडे से पीट रहा है। अपने गाँव में परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने के बाद, सिपाही श्रीनगर जाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, तभी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई।
Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ रविवार रात टोल प्लाजा कर्मचारियों ने एक भारतीय सेना के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की। सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर हुई यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जल्द ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इस विचलित करने वाले वीडियो में लगभग 10 लोग सेना के जवान की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उसे लाठियों से भी मारा। कपिल कवाड़ नाम के इस भारतीय सेना के जवान को चार-पाँच लोगों ने डंडे के पास उसकी बाँहों से पकड़ रखा था ताकि वह हिल न सके। इस बीच, कुछ लोग उसे लात-घूँसे और थप्पड़ मारते रहे।
वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टोल प्लाज़ा का एक कर्मचारी कपिल को डंडे से पीट रहा है। अपने गाँव में परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने के बाद, सिपाही श्रीनगर जाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, तभी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई। गौरतलब है कि सिपाही को कश्मीर में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी।
🚨मेरठ : टोलकर्मियों ने सेना के जवान को बुरी तरह पीटा🚨— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 17, 2025
🆔 कश्मीर ज्वाइनिंग को जा रहा जवान जाम में फंसा था
🚧 टोल प्लाजा पर लंबे जाम को लेकर जवान ने किया विरोध
👊 विरोध करने पर टोल कर्मियों ने की जवान की पिटाई
💥 टोल प्लाजा पर सादे कपड़ों में रहता है गुंडों का जमावड़ा
🇮🇳 कोटका… pic.twitter.com/V6VEUcQcoG
मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने कपिल की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर मेरठ पुलिस हरकत में आई। कपिल के परिवार की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है।
मेरठ पुलिस ने एक पोस्ट में बताया, "सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों द्वारा भारतीय सेना के एक जवान पर हमला करने की घटना घटी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बयान जारी किया है।"
#MeerutPolice— MEERUT POLICE (@meerutpolice) August 18, 2025
थानाक्षेत्र सरूरपुर अन्तर्गत भूनी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के जवान के साथ की गयी मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा बाईट। #UPPolicepic.twitter.com/W8XUW1GLue
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि सिपाही को तत्काल टोल प्लाजा पर जाने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने टोल प्लाजा कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और इसी बात पर उनके बीच बहस हो गई। मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी गई है।