दिल्ली: मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास लड़की को पिटते हुए गाड़ी में जबरन बैठाने का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस

Highlights मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास घटी एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की को युवक द्वारा जबरन पकड़ने और उसे गाड़ी में बैठाते हुए देखा गया है। मामले में बोलते हुए पुलिस ने इस पर शुरुआती जानकारी दी है।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा एक लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाते और उसे मारते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक युवक एक लड़की को बीच रास्ते से पकड़कर उसे जबरन खींचते हुए गाड़ी की ओर ले जाता है और उसे फिर उसे कार में घुसा देता है।

हालांकि वीडियो में दिखाी देने वाला युवक और लड़की कौन, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इसे लेकर दावा है कि यह घटना दिल्ली के मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास घटी है। ऐसे में पुलिस के तरफ से घटना को लेकर शुरुआती जानकारी दी गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि बीच सड़क पर एक कार खड़ी है और उसमें एक युवक द्वारा एक लड़की को बैठाया जा रहा है। वीडियो में देखा गया है कि युवक लड़की को पकडे़ हुए है और उसे गाड़ी में धक्का देकर बैठा रहा है। हालांकि इस घटना को एक दूसरे शख्स द्वारा चलती गाड़ी से अपने कैमरे में कैद किया गया है।

Viral video of Girl being kidnapped from Mangolpuri.

If it was for making reels strict action should be taken



Sharing thread of Investigation: pic.twitter.com/C54bDjZ1dN