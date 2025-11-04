VIDEO: फरीदाबाद में दिनदहाड़े एक लड़की पर स्टॉकर ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद क्राइम वारदात

By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2025 15:51 IST2025-11-04T15:51:48+5:302025-11-04T15:51:48+5:30

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को हुई और यह सब एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

नई दिल्ली: हरियाणा के फरीदाबाद में एक लड़के को कैमरे पर एक लड़की पर गोली चलाते हुए पकड़ा गया। वह लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा था और यह घटना तब हुई जब लड़की लाइब्रेरी से अपने घर लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को हुई और यह सब एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

घटना की CCTV फुटेज में दिख रहा है कि लड़का एक मोटरसाइकिल के पास इंतज़ार कर रहा है, तभी लड़की - जो क्लास 12 की स्टूडेंट है - फोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ से गुज़रती है। फिर लड़का लड़की की तरफ जाता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे आस-पास से गुज़र रहे लोग घबराकर भागने लगते हैं और लड़की दर्द से कराहती हुई दिखती है।

पुलिस ने बताया कि लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने यह भी बताया कि लड़का अभी फरार है और वह लड़की को जानता है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम करीब 5:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली।

'लड़की ने उससे दो हफ़्ते पहले बात करना बंद कर दिया था'

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद संदिग्ध ने अपनी देसी पिस्तौल वहीं फेंक दी और मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। अधिकारियों ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने कहा, “अपने बयान में घायल लड़की ने पुलिस को बताया कि वह लड़के को लगभग एक साल से जानती थी क्योंकि वह भी लाइब्रेरी में पढ़ने आता था। हालांकि, उसने लगभग दो हफ़्ते पहले उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे वह नाराज़ हो गया था”।

सिंह ने कहा कि जब लड़की ने दोस्ती में उसकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, तो लड़के ने उसे जान से मारने के इरादे से उस पर गोली चला दी। सोमवार रात को लड़की के बयान के आधार पर सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है।

