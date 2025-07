VIDEO: ट्रेन में यात्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, दरभंगा में बेल्ट और डंडों से छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल

Highlights ट्रेन में यात्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, दरभंगा में बेल्ट और डंडों से छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल

Darbhanga Passengers Being Beaten with Belt and Sticks: बिहार के दरभंगा जिले के शिशो रेलवे हाल्ट पर भीड़ द्वारा यात्रियों संग बर्बरता की गई, कुछ युवकों ने अचानक ट्रेन में लाठी, डंडों और बेल्ट से यात्रियों को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दर से लोग इधर उघर भागने लगे, घटना दरभंगा-सीतामढ़ी रेलखंड के शिशो स्टेशन के पास की बताई जा रही है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़े पर वहां भी उनके साथ मारपीट की गई, यात्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Video of passengers being beaten with belt and sticks in Darbhanga goes viral

