VIDEO: बिहार के भागलपुर में एक व्यक्ति ने कुत्ते को पेड़ से बांधकर लात-घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल किया

Highlights वीडियो में दिखाया गया है कि आदमी ने कुत्ते को पेड़ से बांधने के बाद उसे बार-बार लात मारी अन्य क्लिप में उसे पेड़ की टहनी पर खड़े होकर कुत्ते का पट्टा पकड़कर उसे झुलाते हुए दिखाया गया पशु प्रेमियों को रील बनाने वाले के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की

Viral Video: बिहार के भागलपुर के रहने वाले मोहम्मद आलम को जानवरों के साथ क्रूरता के मामलों में शामिल देखा गया। आलम द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए परेशान करने वाले वीडियो की एक श्रृंखला में उन्हें कुत्तों के साथ राक्षसी हरकतें करते हुए दिखाया गया है। वायरल हुए एक वीडियो में बिहार के इस कंटेंट क्रिएटर को एक कुत्ते को पेड़ पर उल्टा बांधकर बेरहमी से पीटते हुए देखा गया।

चिंताजनक फुटेज में आलम नाम के व्यक्ति को सोशल मीडिया रील्स के अपने क्रेज को पूरा करने के लिए कुत्ते को बेरहमी से लात मारते और घुमाते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि आदमी ने कुत्ते को पेड़ से बांधने के बाद उसे बार-बार लात मारी। एक अन्य क्लिप में उसे पेड़ की टहनी पर खड़े होकर कुत्ते का पट्टा पकड़कर उसे झुलाते हुए दिखाया गया।

Take cognizance immediately @PoliceBhagalpur@bihar_police@dmbhagalpur



This boy has crossed all limits of brutality with his dog.From causing pain & horrifying acts like throwing the dog into fire & hanging it upside down from a tree etc this is nothing short of barbaric/crime pic.twitter.com/gIf1e4KKJK