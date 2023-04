Video: साकेत कोर्ट में पति ने गवाही देने आई पत्नी को मारी गोली, वीडियो में पेट पकड़कर चीखती नजर आई महिला, देखें

Highlights गोली लगने के बाद महिला का पेट पकड़कर दर्द से चीखते वीडियो सामने आया है। महिला को गंभीर अवस्था में AIIMS दिल्ली में भर्ती कराया गया है। मामले में दिल्ली पुलिस का अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है।

नई दिल्लीः दिल्ली के साकेट कोर्ट में दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में गवाही देने आई एक महिला पर उसके पति ने हमला कर दिया। महिला पर चार राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने के बाद महिला का पेट पकड़कर दर्द से चीखते वीडियो सामने आया है।

महिला को गंभीर अवस्था में AIIMS दिल्ली में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि मामले में पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।फुटेज में महिला की गोली लगी जगह पर कपड़े लगाकर उसे अस्पताल ले जाया रहा है। इस दौरान वह चीखती हुई कहती है- जान निकल गई मेरी। इसके बाद वह और जोर से चीखने लगती है।

#JUSTIN- The woman who came to testify in Delhi's Saket court was shot.

✍️✍️



#SaketCourt#Delhipic.twitter.com/WyoV4cvfLz