Delhi Encounters: महरौली और नांगलोई में दिल्ली पुलिस की मुठभेड़, कोकू पहाड़िया समेत 4 अपराधी गिरफ्तार

Delhi Encounters: दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई खुंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नांगलोई और महरौली इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार, पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन व्यक्ति घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि तीनों दो दिन पहले पुलिस के एक दल के साथ हुई एक अन्य मुठभेड़ के बाद फरार हो गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल ने उन्हें नांगलोई इलाके में रोका। जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की।’’

अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के दौरान तीनों घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान की जा रही है। संदिग्धों ने आज फिर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। चार में से तीन अपराधी घायल हो गए और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

VIDEO | Delhi: During a media briefing on today's operation at Lado Sarai Smashan Ghat Road, DCP South Delhi Ankit Chauhan says, "Information was received at PS Mehrauli about the movement of a desperate criminal involved in illegal arms supply. Acting swiftly, a police team… pic.twitter.com/cBu8lpKEe3 — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025

दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने कहा,"महरौली पुलिस थाने में अवैध हथियारों की आपूर्ति में शामिल एक शातिर अपराधी की गतिविधि की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने नाकाबंदी कर दी। लगभग 3:15 बजे, संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया और पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को पकड़ लिया, जिसके पैर में चोट आई है। आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ ​​कोकू उर्फ ​​विशाल (27), निवासी मदनगीर, दिल्ली के रूप में हुई है। उसके पास से दो पिस्तौल, भरी हुई मैगज़ीन और चार खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है।"

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपराधी कोकू पहाड़िया को गिरफ्तार किया

इस बीच, महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच एक और मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान आरोपी को गोली लग गई और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

यह घटना तब हुई जब पुलिस को पहाड़िया की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश में, आरोपी ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान, दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई।

वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पहाड़िया का लंबा आपराधिक इतिहास है और वह अवैध हथियारों की आपूर्ति सहित कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने उसे काबू कर लिया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इससे पहले गुरुवार को, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी में एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के चार सदस्यों को मार गिराया। यह घटना बहादुर शाह मार्ग पर डॉ. अंबेडकर चौक और पंसाली चौक के बीच तड़के लगभग 2:20 बजे हुई।

मृतकों की पहचान रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो उर्फ ​​बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाले थे।

Web Title: VIDEO | Delhi: During a media briefing on today's operation at Lado Sarai Smashan Ghat Road, DCP South Delhi Ankit Chauhan says, "Information was received at PS Mehrauli about the movement of a desperate criminal involved in illegal arms supply. Acting sw