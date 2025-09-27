दुकान पर सामान लेने गई थी 13 वर्षीय नाबालिग, रास्ते में लड़के ने मुंह दबाकर उठाकर ले गया और घर से 200 मीटर की दूरी पर स्कूल में ले जाकर किया रेप

Highlights मामला सामने महिला थाने की पुलिस ने नाबालिग छात्रा की मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा। आरोपी को पुलिस ने भगवानपुर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 200 मीटर दूर स्कूल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

Vaishali: बिहार में वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के युवक ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को घर से उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं नाबालिग छात्रा के पिता ने महिला थाने में घटना की शिकायत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला सामने महिला थाने की पुलिस ने नाबालिग छात्रा की मेडिकल के लिए उसे सदर अस्पताल भेजा।

जबकि आरोपी को पुलिस ने भगवानपुर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के पिता ने बताया कि शुक्रवार को शाम छः बजे के करीब उनकी बेटी घर से रुपए लेकर किराना दुकान सामान लेने गई थी। सामान लेकर जब वह लौट रही थी तभी रास्ते में लड़के ने उसका मुंह दबाकर उठाकर ले गया और घर से तकरीबन 200 मीटर दूर स्कूल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

डरी सहमी बच्ची जब घर पहुंची तो घर वाले उसे देख हैरान हो गए। नाबालिग घर पर किसी को नहीं बता रही थी। लेकिन बच्ची के कपड़े को देख दादी को शक हुआ तो उससे पूछताछ करने लगी, जिसके बाद पीड़िता ने दादी को घटना की जानकारी दी। तबतक पीड़िता के पिता भी घर पहुंच गए। जिसके बाद घटना की जानकारी उन्हें लगी।

पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर सदर एसडीपीओ-2, गोपाल मंडल पहुंचे और जांच में जुट गए। इस संबंध में सीडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि भगवानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। बच्ची के पिता के बयान पर महिला थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जांच पड़ताल की जा रही है।

