उत्तराखंड: "प्लेबॉय जॉब्स! पुरुष एस्कॉर्ट बन हर रोज 5-10 हजार कमाने वाले विज्ञापन के लगे पोस्टर, पुलिस ने शुरू की जांच

देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले कोटद्वार शहर में करीबन हर जगह पुरुष एस्कॉर्ट की नौकरियां दिलाने वाले पोस्टर लगाए गए है। इन पोस्टर के जरिए पुरुषों को प्लेबॉय की जॉब्स दिलाने का दावा किया जा रहा है।

आपको बता दें कि इस पोस्टर को हर जगह देखा गया है, यहां तक की पुलिस स्टेशन की दीवार पर भी इस पोस्टर को लगाया गया है। ऐसे में इस पोस्टर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर चिंता जताई है जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई है।

दरअसल, कोटद्वार शहर के करीब हर दीवार पर पुरुषों को एस्कॉर्ट की नौकरियां दिलाने वाले दावे का एक पोस्टर देखा गया है। इस पोस्टर में जिगोलो जॉब यानी सेक्स कर पैसे कमाने की नौकरी दिलाने का दावा किया गया है।

Posters pasted all across Kotdwar city in Pauri Garhwal of BJP ruled Uttarakhand, reading "Male escorts requirment", even at the police station premises.

अब आप इसे रोजगार मानेंगे कि नहीं? 😂😂 pic.twitter.com/BmJ3hHzazs