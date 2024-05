उत्तर प्रदेश: सनकी पति का कारनामा, पत्नी को दूसरी महिला से बदलने का डाला दबाव, खींची अश्लील तस्वीरें

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2024 11:09 AM

लखनऊ: यूपी में एक पति पर पत्नी की अदला-बदली के लिए दबाव डालने, उसे प्रताड़ित करने और अश्लील तस्वीरें लेने का मामला दर्ज किया गया।