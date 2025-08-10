Amethi News: पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, एक की मौत, 5 लोग घायल
Amethi News: उन्होंने बताया कि घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
Amethi News: अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौली बड़गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात मातादीन यादव और कल्लू यादव के गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई। इस घटना में एक पक्ष से कल्लू यादव (45), लालू यादव और कलावती देवी घायल हो गए, जबकि दूसरी ओर से मातादीन यादव, अमर बहादुर और सुरेंद्र घायल हो गए।
#अमेठी: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष,मारपीट में 6 लोग हुए घायल 1 अधेड़ की हुई मौत, 2 लोगों को किया गया रेफर,देर रात्रि दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट के दौरान चले लाठी-डंडे व धारदार हथियार,अधेड़ की मौत के बाद गांव में पुलिस फोर्स मौजूद,संग्रामपुर थाना क्षेत्र… pic.twitter.com/S2ROfOr0X0— AMETHI LIVE (@AmethiliveCom) August 10, 2025
मातादीन को मामूली चोटें आईं, जबकि अमर बहादुर और सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें रायबरेली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि कल्लू, लालू और कलावती को गौरीगंज के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कल्लू की मौत हो गई।
संग्रामपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजेश सिंह ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
थाना संग्रामपुर के मिश्रौली बड़गांव में दो पक्षों के मध्य हुये विवाद में 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 04 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही विधिक कार्यवाही के संबन्ध में #AddlSP_अमेठी द्वारा दी गयी बाइट। pic.twitter.com/iBReS7ftEk— AMETHI POLICE (@amethipolice) August 10, 2025
सिंह ने बताया कि कल्लू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।