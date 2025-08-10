Amethi News: पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, एक की मौत, 5 लोग घायल

Amethi News: अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौली बड़गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात मातादीन यादव और कल्लू यादव के गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई। इस घटना में एक पक्ष से कल्लू यादव (45), लालू यादव और कलावती देवी घायल हो गए, जबकि दूसरी ओर से मातादीन यादव, अमर बहादुर और सुरेंद्र घायल हो गए।

मातादीन को मामूली चोटें आईं, जबकि अमर बहादुर और सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें रायबरेली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि कल्लू, लालू और कलावती को गौरीगंज के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कल्लू की मौत हो गई।

संग्रामपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजेश सिंह ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

सिंह ने बताया कि कल्लू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

