बरेली, अमेठी और एटा में धनतेरस पर मातम, 7 की मौत और 12 घायल, ईको वैन के परखच्चे उड़े और कई यात्री वैन के अंदर फंसे

बरेली/अमेठी/एटाः उत्तर प्रदेश के बरेली, अमेठी और एटा जिलों में अलग-अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार बरेली में शुक्रवार आधी रात के बाद जिले के भुता थाना क्षेत्र के ग्राम बारहेपुरा-बीसलपुर रोड पर ईको वैन और बस की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भयंकर था कि ईको वैन के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री वैन के अंदर फंसे रह गए।

ये लोग दीपावली पर घर जा रहे थे। बरेली (दक्षिण) की पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान चालक राकेश (35), गौरव (19) और जितेंद्र (20) के रूप में हुई है। राकेश खगड़िया के रहने वाले थे, जबकि गौरव लहुआ और जितेंद्र पीलीभीत के खदेवा खुर्रा गांव के निवासी थे।

पुलिस और अग्निशमन दल ने देर रात तक कटर का इस्तेमाल कर फंसे हुए यात्रियों को क्षतिग्रस्त वैन से निकालने के लिए अभियान चलाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अन्य वाहन से आगे निकलने की कोशिश के कारण यह हादसा हुआ। घायलों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है।

अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र की लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर चहेती नगर के पास शनिवार सुबह ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान बरेली के गांव बबूरी निवासी दीपक कुमार (20) और देवेंद्र कुमार (22) के रूप में हुई है।

यादव ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। एटा जिले में शुक्रवार रात अलग-अलग मोटरसाइकिल टक्करों में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

पहला हादसा जैथरा इलाके के बहगो गांव के पास हुआ, जहां दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 70 साल के श्यामवीर की मौत हो गई और उनके पोते हिमांशु तथा दो अन्य घायल हो गए। दूसरी घटना में दो मोटरसाइकिल की टक्कर में सत्यम (16) नाम के किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

