UP: देवरिया में बेटे ने पिता का किया कत्ल, पैसे न देने पर चाकू से हमला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 10:31 IST2025-08-13T10:30:52+5:302025-08-13T10:31:20+5:30
UP: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक व्यक्ति ने पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद अपने 45 वर्षीय पिता की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी।
UP: देवरिया जिले के लार कस्बे में एक व्यक्ति ने कथित रूप से धन नहीं देने पर अपने पिता की चाकू से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि लार कस्बा निवासी चंदन चौहान (45) से उसके बेटे रवि (25) ने मंगलवार की शाम किसी काम के लिये कुछ रुपए मांगे थे।
लेकिन पिता के धन देने से इनकार करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी दौरान रवि ने चौहान के पेट में चाकू घोंप दिया।
उन्होंने बताया कि चौहान ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जनपद देवरिया के थाना लार क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति को उसके बेटे द्वारा चाकू मार दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह का वक्तव्य ।#UPPolice@dgpup@AdgGkr@diggorakhpurpic.twitter.com/NmWJ2tgxOl— DEORIA POLICE (@DeoriaPolice) August 12, 2025