UP: देवरिया में बेटे ने पिता का किया कत्ल, पैसे न देने पर चाकू से हमला

UP: देवरिया जिले के लार कस्बे में एक व्यक्ति ने कथित रूप से धन नहीं देने पर अपने पिता की चाकू से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि लार कस्बा निवासी चंदन चौहान (45) से उसके बेटे रवि (25) ने मंगलवार की शाम किसी काम के लिये कुछ रुपए मांगे थे।

लेकिन पिता के धन देने से इनकार करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी दौरान रवि ने चौहान के पेट में चाकू घोंप दिया।

उन्होंने बताया कि चौहान ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Web Title: Uttar Pradesh Deoria son killed his father with knife for not giving him money