Highlights स्थानीय लोगों नें किसी तरह गंभीर रूप से घायलों को निकाला। 30 से 45 वर्ष उम्र के पांच पुरुष सहित कुल नौ लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है।

प्रतापगढ़ः प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर थाना लीलापुर क्षेत्र में सोमवार को अपराह्न एक अनियंत्रित गैस टैंकर के सवारियों से भरे टेम्पो पर पलट जाने से चार महिलाओं सहित नौ लोगों की मौत हो गयी और सात अन्‍य घायल हो गये। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) रोहित मिश्रा ने सोमवार को बताया कि आज अपराह्न वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर मोहनगंज के निकट विक्रमपुर मोड़ पर एक अनियंत्रित गैस टैंकर के सवारियों से भरे टेम्पो पर पलट गया। उन्‍होंने बताया कि स्थानीय लोगों नें किसी तरह गंभीर रूप से घायलों को निकाला।

Nine killed, six injured as a tanker runs over overloaded tempo in UP's Pratapgarh

