Lucknow News: युवक ने की डॉगी के साथ घिनौनी हरकत, खुलासा होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 10, 2025 09:56 IST2025-08-10T09:54:55+5:302025-08-10T09:56:36+5:30

Lucknow News: पुलिस ने कहा कि आरोपी प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है।

up youth was arrested in Lucknow for raping a stray dog | Lucknow News: युवक ने की डॉगी के साथ घिनौनी हरकत, खुलासा होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

Lucknow News: युवक ने की डॉगी के साथ घिनौनी हरकत, खुलासा होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का पर्दाफाश हुआ है। जहां एक युवक ने बेजुबान जानवर को अपनी हवस का शिकार बनाया।  लखनऊ में शनिवार को एक युवक को आवारा कुत्ते से कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घटना बृहस्पतिवार की रात गोमती नगर थाना क्षेत्र के पत्रकार पुरम इलाके में हुई, अगले दिन इस कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया।

गोमती नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधियों ने वीडियो देखकर शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "आरोपी की पहचान विनय खंड के निवासी सोनू विश्वकर्मा (24) के रूप में हुई। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।"

पुलिस ने कहा कि आरोपी प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

Web Title: up youth was arrested in Lucknow for raping a stray dog

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Lucknowup crimeup newsup policeलखनऊयूपी क्राइमउत्तर प्रदेश समाचारउत्तर प्रदेश