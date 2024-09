UP Wolf Horror: मैकूपूरवा और भवानीपुर में भेड़िये ने किया हमला, 11 और 10 साल की 2 लड़की घायल, अब तक 10 की मौत और 30 घायल, देखें वीडियो

Highlights UP Wolf Horror: किसी अन्य जानवर के काटने से घायल हुई हैं। UP Wolf Horror: लाठियों से मारना शुरू कर दिया। लड़की को छोड़कर भाग गया। UP Wolf Horror: भवानीपुर ग्राम प्रधान गुलराज ने भी भेड़िये के हमले की आशंका जताई।

UP Wolf Horror: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील के दो गांवों में भेड़िये के संदिग्ध हमलों में दो और लड़कियां घायल हो गईं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार एक घटना मंगलवार देर रात मैकूपूरवा गांव में 11 साल की लड़की के साथ हुई जबकि दूसरा हमला भवानीपुर गांव में हुआ, जिसमें 10 साल की लड़की घायल हो गई। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि हमले भेड़ियों ने किए, लेकिन सरकारी चिकित्सकों को संदेह है वे किसी अन्य जानवर के काटने से घायल हुई हैं। वन विभाग ने कहा कि यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्षेत्र में ये नए हमले कि जानवर ने किए हैं। बहराइच में हाल में आदमखोर भेड़ियों के हमले के कई मामले सामने आए हैं। भेड़ियों के हमले में जुलाई के मध्य से 10 लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक को घायल हुए हैं।

पहली घटना में, मकूपुरवा गांव के निवासियों के अनुसार अपने परिवार के साथ सो रही 11 वर्षीय लड़की को एक जंगली जानवर ने बिस्तर से उठा लिया और गर्दन पकड़कर खींचकर ले गया। उन्होंने दावा किया कि परिवार ने शोर मचाया जिसके बाद वह घायल लड़की को छोड़कर भाग गया। दूसरी घटना में, भवानी पुर गांव में बुधवार सुबह करीब पांच बजे एक भेड़िया 10 साल की लड़की को बिस्तर से खींचकर ले गया। लड़की की मां ने कहा, “मैंने भेड़िये को आते देखा और हमने उसे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। वह लड़की को छोड़कर भाग गया।”

भवानीपुर ग्राम प्रधान गुलराज ने भी भेड़िये के हमले की आशंका जताई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों लड़कियों का इलाज महसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में किया जा रहा है। सीएचसी प्रभारी डॉ. आशीष वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, “दोनों लड़कियों के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काटने के निशान और खरोंच पाए गए हैं।

संभव है कि ये जानवर के काटने के निशान हों।” उन्होंने कहा कि जुलाई के मध्य से इसी तरह के लगभग 30 मामले सामने आए हैं। हालांकि, प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अजीत प्रताप सिंह ने भेड़ियों के हमले होने पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, "मैकूपूरवा घटना में अगर भेड़िये ने चार फुट लंबी लड़की को गर्दन पकड़कर खींचा होता तो घसीटने के निशान होते, जो नहीं मिले।

आस-पास भेड़िये के निशान नहीं मिले।” सिंह ने कहा, "भेड़ियों के ताजा निशान सुबह चार बजे पाए गए, लेकिन बताया गया है कि भवानी पुर में हमला सुबह पांच बजे हुआ। स्थान बहुत दूर हैं, और भेड़िये इतने कम समय में इतनी दूरी तय नहीं कर सकते।” उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों को हमलावर जानवर की पहचान करने के लिए लड़कियों के घावों के नमूने विश्लेषण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजने चाहिए। बहराइच जिले की महसी तहसील के 50 गांवों को आतंकित करने वाले छह भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए 17 जुलाई से 'ऑपरेशन भेड़िया' नामक अभियान जारी है।

अधिकारियों ने कहा कि पांच भेड़ियों को पहले ही पकड़ लिया गया है और शेष भेड़ियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन भेड़ियों के संदिग्ध हमलों में अब तक सात बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

जिला प्रशासन और वन विभाग इलाके में बचाव, राहत और जागरूकता अभियान चला रहा है। खुले घरों एवं गांवों में सोलर एवं हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के सैकड़ों कर्मी, सुरक्षा बल और अधिकारी 'ऑपरेशन भेड़िया' में शामिल हैं।

Web Title: UP Wolf Horror attacked in Maikupurwa and Bhawanipur 2 girls aged 11 and 10 injured 10 dead and 30 injured watch video