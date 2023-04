वीडियो: चोरी के शक में मैनेजर की हाथ पैर बांधकर कर बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Highlights यूपी के शाहजहांपुर में एक ट्रांसपोर्ट मैनेज को पीट-पीट कर मार देने का एक मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शख्स को पिटाई खाते हुए देखा गया है। मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर को कथित तौर पर पीटी-पीट की उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर पर चोरी का आरोप लगा था और सजा के तौर पर उसकी पिटाई की जा रही थी।

ट्रांसपोर्ट मैनेजर का नाम शिवम जौहरी है जो अजीजगंज मोहल्ले के सूरी ट्रांसपोर्ट में पिछले सात साल से काम कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट के मालिक सहित सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया जिससे हत्या का कोई संबंध है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि कथित तौर पर शिवम नामक एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की पिटाई की जा रही है। वीडियो में उसके हाथ पैर एक पोल से बंधे दिख रहे है और एक शख्स उसे रड से पीट रहा है। जितनी बार शिवम को वह शख्स मार रहा है वह दर्द से कराहते हुए दिख रहा है।

Warning: Disturbing video



In a UP shocker, 4 workers including a manager at a transport company were allegedly held captive, flogged and brutally tortured on suspicion of theft in Shahjahanpur district. Manager Shivam Johri (in the video) succumbed to the brutal torture. pic.twitter.com/ThH9lv23Oq