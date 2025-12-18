61 वर्षीय पिता श्याम बहादुर और 58 साल की मां बबीता को बेटा अंबेश ने सिर पर वार किया और रस्सी से गला घोंट मारा, आरी से शवों के टुकड़े-टुकड़े कर 6 बोरियों में भरकर गोमती नदी में फेंका

Highlights घटना जाफराबाद पुलिस थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में हुई। मां पर मसाले पीसने वाले सिलबट्टे के बट्टे से हमला किया। प्लास्टिक की बोरियों में भरकर अपनी कार से गोमती नदी में फेंक दिया।

जौनपुरः जौनपुर जिले में पारिवारिक विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग माता-पिता की हत्या करने और उनके शवों के टुकड़े-टुकड़े करके गोमती नदी में फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना जाफराबाद पुलिस थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में हुई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी अंबेश ने पैसों और पारिवारिक मुद्दों को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पिता श्याम बहादुर (61) और मां बबीता (58) की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने आठ दिसंबर की रात को सबसे पहले अपनी मां पर मसाले पीसने वाले सिलबट्टे के बट्टे से हमला किया।

जब उसके पिता ने बीच-बचाव किया और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, तो उसने उसी वस्तु से उनके सिर पर वार किया और बाद में रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने बाद में लोहे की छड़ काटने वाली आरी से शवों के टुकड़े-टुकड़े किए, उन्हें छह प्लास्टिक की बोरियों में भरकर अपनी कार से गोमती नदी में फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि बहादुर रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। पुलिस के अनुसार, अंबेश ने पहले अपनी बहनों को यह कहकर गुमराह किया कि उनके माता-पिता आठ दिसंबर को बाहर गए थे। जब बहनों ने पुलिस से संपर्क करने की जिद की तो उसने अपना फोन बंद कर दिया और वाराणसी के जौनपुर रेलवे स्टेशन और घाट की ओर चला गया।

13 दिसंबर को बहनों ने अपने माता-पिता और अंबेश की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी 15 दिसंबर को घर लौटा और बाद में अपनी बहनों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी बहन अर्चना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 16 दिसंबर को अंबेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश शुक्ल के साथ चौकी प्रभारी राधेश्याम सिंह मौके पर पहुंचे और अम्बेश को गिरफ्तार करके उसके निशानदेही पर सारा सामान बरामद कर लिया।



Web Title: up police money son Ambesh hit 61-year-old father Shyam Bahadur 58-year-old mother Babita head strangled rope cut bodies pieces saw filled 6 sacks threw Gomti river