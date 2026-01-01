होम वर्क के बहाने बुलाकर मोबाइल पर आपत्तिजनक चीजें दिखाकर गलत तरीके से छूना?, तीसरी-चौथी कक्षा के छात्र-छात्राओं का यौन उत्पीड़न करता था शिक्षक नवल किशोर
January 1, 2026
गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्र-छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर क्षेत्र) दिनेश कुमार ने बताया कि आरोपी नवल किशोर (56) को बुधवार शाम गिरफ्तार किया गया।
उस पर आरोप है कि वह बच्चों को वीडियो और तस्वीरें दिखाकर कथित तौर पर अश्लील हरकतें करता था। उन्होंने बताया कि बेलघाट थानाक्षेत्र स्थित एक प्राइमरी स्कूल में तीसरी और चौथी कक्षा के कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता को बताया कि शिक्षक नवल किशोर ग्रह कार्य को जांचने के बहाने उन्हें अकेले में बुलाकर अपने मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक चीजें दिखाता था।
फिर उन्हें गलत तरीके से छूता था। कुमार ने बताया कि अगर बच्चे विरोध करते या इस मामले का खुलासा करते तो वह उन्हें मारने-पीटने की धमकी देता था। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।