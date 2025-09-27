अनूपशहर में 40 वर्षीय पिता ने 13 साल की नाबालिग बेटी की दुपट्टे से गला घोंटकर मारा और बांदा में शराब के नशे में बेटे अनिल निषाद ने हंसिया से हमला कर पिता को मार डाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 13:04 IST2025-09-27T13:03:47+5:302025-09-27T13:04:46+5:30
लड़की की पहचान अनूपशहर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा और बिचौला गांव निवासी अजय शर्मा की बेटी सोनम (13) के रूप में हुई।
बुलंदशहरः अनूपशहर थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने बताया कि शाम करीब चार बजे पुलिस को सूचना मिली कि जिले के अनूपशहर थाना क्षेत्र में नहर पर बने पुल के नीचे झाड़ियों में स्कूली पोशाक में एक लड़की का शव पड़ा है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लड़की की पहचान अनूपशहर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा और बिचौला गांव निवासी अजय शर्मा की बेटी सोनम (13) के रूप में हुई।
पुलिस को लड़की के पिता से पूछताछ में पता चला कि वह स्कूल से घर लाते समय बेटी को खेत में ले गया और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, पिता से पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की पिछले कुछ दिनों से घर से पैसे चुरा रही थी, जिससे पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था।
उप्र के बांदा में शराब के नशे में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गिरवां थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में शुक्रवार को विवाद के दौरान शराब के नशे में एक युवक ने अपने पिता पर हंसिया से हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नरैनी क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) कृष्ण कांत त्रिपाठी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में शुक्रवार दोपहर शराब के नशे में विवाद के दौरान अनिल निषाद (22) ने अपने पिता बब्बू निषाद (45) के हाथ और पेट पर हंसिया से कई बार प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस बब्बू निषाद को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सीओ ने बताया कि गिरवां पुलिस ने इस सिलसिले में हत्या का मामला दर्जकर आरोपी बेटे अनिल निषाद को गिरफ्तार कर लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्यवाही कर रही है।