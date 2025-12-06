प्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2025 19:29 IST2025-12-06T19:28:19+5:302025-12-06T19:29:35+5:30

मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को बिहार के भोजपुर जिले से गिरफ्तार किया है।

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना फेस-2 क्षेत्र में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार के भोजपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी आरोपी के पास से बरामद किया है। यह घटना 28 नवंबर की है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी के युवती के साथ काफी दिनों से प्रेम संबंध थे।

आरोपी ने जब युवती से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से वह आक्रोशित था। पुलिस उपायुक्त (द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 28 नवंबर की रात को याकूबपुर गांव में रहने वाली 25 वर्षीय युवती सोनू की उसके प्रेमी कृष्णा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को बिहार के भोजपुर जिले से गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस आज नोएडा लेकर आई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी तमंचा भी बरामद कर लिया है। आरोपी हत्या करने के बाद नोएडा से बिहार भाग गया था।

