CRIME: उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेड़ पर फंदे में लटके मिले युवक और युवती के शव

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार को एक युवक और युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे और आशंका है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार को एक युवक और युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे और आशंका है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। हजरतपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि वमनपुरा गांव निवासी अर्जुन सिंह (22) और परमेश्वरी (19) पड़ोसी थे। उन्होंने बताया कि रविवार देर शाम परमेश्वरी घर से बाहर गई थी और जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों को शक हुआ और जब वे उसी गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह के घर पहुंचे तो वह भी घर पर नहीं मिला। अधिकारी ने बताया कि अर्जुन व परमेश्वरी के परिजन ने उनकी तलाश शुरू की और सोमवार सुबह उनके शव गांव से काफी दूर एक खेत में पेड़ की एक ही डाल पर लगे फंदे से लटके मिले। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों कश्यप जाति के थे और एक-दूसरे को जानते थे तथा उनके घर भी आमने-सामने हैं।

