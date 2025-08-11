CRIME: उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेड़ पर फंदे में लटके मिले युवक और युवती के शव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 11, 2025 21:10 IST2025-08-11T21:10:22+5:302025-08-11T21:10:37+5:30
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार को एक युवक और युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे और आशंका है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। हजरतपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि वमनपुरा गांव निवासी अर्जुन सिंह (22) और परमेश्वरी (19) पड़ोसी थे। उन्होंने बताया कि रविवार देर शाम परमेश्वरी घर से बाहर गई थी और जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों को शक हुआ और जब वे उसी गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह के घर पहुंचे तो वह भी घर पर नहीं मिला। अधिकारी ने बताया कि अर्जुन व परमेश्वरी के परिजन ने उनकी तलाश शुरू की और सोमवार सुबह उनके शव गांव से काफी दूर एक खेत में पेड़ की एक ही डाल पर लगे फंदे से लटके मिले। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों कश्यप जाति के थे और एक-दूसरे को जानते थे तथा उनके घर भी आमने-सामने हैं।
बदायूं जिले में हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव बमनपुरा में युवक और किशोरी के शव पेड़ पर फंदे में लटके मिले, युवक ननिहाल में था एवं नाबालिग लड़की का घर सामने ही है, रात 12 बजे से घर से गायब थी किशोरी, एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया... @Uppolicepic.twitter.com/trPZtM0DDt— Gautam Sandesh (@atgautamsandesh) August 11, 2025
#SSP बदायूँ डा0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा थाना हजरतपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बवनपुरा में एक युवक व युवती के शव पेड़ से लटके मिलने के सम्बन्ध में दी गई बाइट। #UPPolicepic.twitter.com/A7324w3Vim— Budaun Police (@budaunpolice) August 11, 2025