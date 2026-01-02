UP News: पहले से शादीशुदा था पति, दूसरी बीवी से छुपाई बात; खुलासा होने पर महिला ने किया विरोध तो जमकर हुई पिटाई

UP News: उत्तर प्रदेश के जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी के समय पति के पहले से विवाहित होने की बात छिपाई गई और बाद में यह खुलासा होने पर जब उसने ससुराल वालों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसके साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने 20 साल की महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ज्ञानपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विश्व ज्योति राय ने शुक्रवार को बताया कि पुरगांव की रहने वाली तृप्ति दुबे की शिकायत पर 31 दिसंबर की देर रात भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत उसके पति राहुल तिवारी, सास साधना तिवारी और ननद अंजू और संजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । राय ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि शिकायतकर्ता के घर छोड़ने के बाद सभी आरोपी गांव से भाग गए। राय ने कहा कि आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

शिकायत के अनुसार, ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक ही गांव के रहने वाले तृप्ति और राहुल की शादी अप्रैल 2024 में भदोही शहर के एक मैरिज लॉन में हुई थी। शादी के करीब एक हफ्ते बाद तृप्ति को पता चला कि उसके पति का सपना सिंह नाम की एक महिला के साथ अवैध संबंध है। अधिकारी ने बताया कि जब उसने राहुल से इस बारे में पूछा, तो उसने कथित तौर पर कहा कि सपना सिंह उसकी पत्नी है। शिकायत के अनुसार, जब तृप्ति ने विरोध किया, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। राय ने बताया कि तृप्ति ने अपनी सास और ननदों को इस बारे में बताया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे राहुल की पहली शादी के बारे में पहले से जानती थीं और शादी के समय यह बात छिपाई गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लगभग एक साल तक तृप्ति को उसके पति और ससुराल वालों ने बार-बार पीटा, उसे बंदी बनाकर रखा गया और घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसे लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राय ने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 को तृप्ति ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया, जो उसी गांव में रहता है। फिर वह पुलिस थाने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल फोन में कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी रिकॉर्डिंग थीं, लेकिन उसके पति ने फोन छीनकर तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

