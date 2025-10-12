सोशल मीडिया पर दोस्ती, संत प्रेमानंद से मुलाकात करवाने के बहाने वृन्दावन बुलाया और आधी रात को आगरा से मथुरा पहुंची युवती, बाइक पर बैठाकर ले गया होटल और 

Highlights त माह 12 सितम्बर को उसने पुन: मैसेज भेजा कि एकांतिक मुलाकात की व्यवस्था हो गई है। सुबह साढ़े चार बजे उससे मिलेंगे। इस पर वह युवती अपने भाई के साथ आधी रात में वृन्दावन पहुंच गयी। राधाकृष्ण धाम नाम के होटल पर ले गया और थोड़ा विश्राम करने की बात कहकर कॉफी लाकर दी।

मथुराः मथुरा में संत प्रेमानंद से मुलाकात करवाने के बहाने वृन्दावन बुलाकर एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह घटना 12 सितम्बर की रात की है। उन्होंने बताया कि बृंदावन के हैजा अस्पताल के निकट राधा निवास में रहने वाले युवक सुंदरम सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा में रहने वाली एक युवती का मित्र बन गया था। उन्होंने कहा कि वह युवती वृन्दावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद की अनुयायी थी और उसके निवेदन पर सुंदरम ने एक दिन (10 अगस्त को) उसे मैसेज किया कि वह उसकी संत से मुलाकात करा सकता है, इस पर युवती राजी हो गयी। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद गत माह 12 सितम्बर को उसने पुन: मैसेज भेजा कि एकांतिक मुलाकात की व्यवस्था हो गई है।

संत प्रेमानंद सुबह साढ़े चार बजे उससे मिलेंगे। इस पर वह युवती अपने भाई के साथ आधी रात में वृन्दावन पहुंच गयी। उन्होंने बताया कि सुंदरम ने उसके भाई को यह कहते हुए कि कार आगे नहीं जा पाएगी, पार्किंग में ही रोक दिया और खुद मोटरसाइकिल पर दर्शन कराने की बात कहकर उसे ले गया।

उन्होंने बताया कि वह उसे सीधे संत के आश्रम न ले जाकर राधाकृष्ण धाम नाम के होटल पर ले गया और थोड़ा विश्राम करने की बात कहकर कॉफी लाकर दी। जिसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो—वीडियो बना ली।

बाद में उसने उन फोटो—वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। सूत्रों ने बताया कि तंग आकर पीड़िता ने तीन दिन पूर्व थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) व 351(3) में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से उसकी खोज कर शनिवार दोपहर को देवरहा बाबा घाट रोड से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया गया।

