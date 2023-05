Anil Dujana Encounter: यूपी गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया, हत्या के मामले में था जमानत पर बाहर

Highlights अनिल दुजाना मेरठ में यूपी पुलिस की विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ मुठभेड़ में मारा गया दुजाना हाल में हत्या के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था इसके तुरंत बाद, उसने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के मामले के प्रमुख गवाहों में से एक को धमकाया

मेरठ: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में एक और गैंगस्टर को मार गिराया है। अनिल दुजाना, जो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में लोगों को आतंकित करने के लिए जाना जाता था, मेरठ में यूपी पुलिस की विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उस पर हत्या समेत 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे।

राज्य के अतिरिक्त डीजीपी (एसटीएफ) अमिताभ यश ने कहा, "पश्चिमी यूपी का खूंखार गैंगस्टर, अनिल दुजाना, यूपी एसटीएफ की मेरठ इकाई के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसके खिलाफ कई मामले थे, वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और उसके खिलाफ 18 हत्या के मामले थे।"

#WATCH | "Dreaded gangster of western UP, Anil Dujana was killed in an encounter with the Meerut unit of UP STF. He had several cases against him, he was a contract killer and had 18 murder cases against him. Further details are awaited..," says Amitabh Yash, Additional DGP, STF,… pic.twitter.com/TMNio0wQQf