UP Encounter: आजमगढ़ में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया ढेर, STF के साथ मुठभेड़

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 10:01 IST2025-08-23T10:01:06+5:302025-08-23T10:01:38+5:30

UP Encounter: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में शंकर कन्नौजिया को मार गिराया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम था।

UP Encounter in Azamgarh 1 lakh bounty criminal Shankar Kanaujia killed encounter with STF | UP Encounter: आजमगढ़ में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया ढेर, STF के साथ मुठभेड़

प्रतीकात्मक फोटो

UP Encounter:  उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की एक टीम से शनिवार को हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी वांछित अपराधी शंकर कनौजिया मारा गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कनौजिया हत्या और डकैती के मामलों में वांछित था। अधिकारी ने कहा कि एसटीएफ की वाराणसी इकाई को शनिवार को गुप्त सूचना मिली कि कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ की एक टीम ने उसे जहानागंज थाना क्षेत्र में पकड़ने का प्रयास किया।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था/एसटीएफ) अमिताभ यश ने कहा, "जब एसटीएफ ने शंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने टीम पर गोलियां चला दीं। एसटीएफ टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें वह घायल हो गया।

उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।" एसटीएफ टीम ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, शंकर दोहरीघाट इलाके में डकैती के दौरान विंध्याचल पांडे नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद 2011 से फरार था और फरार रहते हुए वह डकैती व अन्य अपराध करता रहा।

पुलिस के अनुसार जुलाई 2024 में, उसने महाराजगंज से शैलेंद्र सिंह का अपहरण किया और बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 

Web Title: UP Encounter in Azamgarh 1 lakh bounty criminal Shankar Kanaujia killed encounter with STF

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :STFSTFup crimeup policeयूपी क्राइमउत्तर प्रदेशएनकाउंटर