UP Encounter: आजमगढ़ में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया ढेर, STF के साथ मुठभेड़

UP Encounter: उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की एक टीम से शनिवार को हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी वांछित अपराधी शंकर कनौजिया मारा गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कनौजिया हत्या और डकैती के मामलों में वांछित था। अधिकारी ने कहा कि एसटीएफ की वाराणसी इकाई को शनिवार को गुप्त सूचना मिली कि कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ की एक टीम ने उसे जहानागंज थाना क्षेत्र में पकड़ने का प्रयास किया।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था/एसटीएफ) अमिताभ यश ने कहा, "जब एसटीएफ ने शंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने टीम पर गोलियां चला दीं। एसटीएफ टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें वह घायल हो गया।

Uttar Pradesh STF killed Shankar Kannaujia in an encounter. He had a bounty of Rs 1 lakh on his head. A carbine, a pistol and cartridges were recovered from the criminal in this encounter in Varanasi. This criminal has been absconding since 2011. After this, he kept committing… pic.twitter.com/cFjA86uxbw — ANI (@ANI) August 23, 2025

उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।" एसटीएफ टीम ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, शंकर दोहरीघाट इलाके में डकैती के दौरान विंध्याचल पांडे नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद 2011 से फरार था और फरार रहते हुए वह डकैती व अन्य अपराध करता रहा।

पुलिस के अनुसार जुलाई 2024 में, उसने महाराजगंज से शैलेंद्र सिंह का अपहरण किया और बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

Web Title: UP Encounter in Azamgarh 1 lakh bounty criminal Shankar Kanaujia killed encounter with STF