UP Crime: महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या की, लाश को ठिकाने लगाने के लिए बच्चे को भी लिया साथ में
By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 19:43 IST2025-09-14T19:43:24+5:302025-09-14T19:43:24+5:30
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपराध छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने शव को बाइक पर ले जाकर दुर्घटना का नाटक रचा था।
UP Crime: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को 25 किलोमीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया। महिला नेहा और उसके कथित प्रेमी जितेंद्र, दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है और पुलिस हिरासत में हैं।
नेहा ने कथित तौर पर अपने पति नागेश्वर रौनियार को एक अज्ञात स्थान पर बुलाया, उसे तब तक शराब पिलाई जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, और फिर जितेंद्र की मदद से उसका गला घोंट दिया और उस पर हथियार से हमला कर दिया। महिला और उसके प्रेमी ने शव को मोटरसाइकिल पर 25 किलोमीटर तक ले जाकर छोड़ दिया।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपराध छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने शव को बाइक पर ले जाकर दुर्घटना का नाटक रचा था: जितेंद्र नेहा के बच्चे को आगे बिठाकर चला, जबकि नेहा अपने पति के शव को पकड़े पीछे बैठी थी। शव के पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे, जिससे चोटें आईं। शव को फेंकने के बाद, दोनों ने मुंबई भागने की योजना बनाई, लेकिन मोबाइल लोकेशन डेटा और मृतक के पिता से मिली जानकारी के आधार पर परतावल के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपराध छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने शव को बाइक पर ले जाकर दुर्घटना का नाटक रचा था: जितेंद्र नेहा के बच्चे को आगे बिठाकर चला, जबकि नेहा अपने पति के शव को पकड़े पीछे बैठी थी। शव के पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे, जिससे चोटें आईं। शव को फेंकने के बाद, दोनों ने मुंबई भागने की योजना बनाई, लेकिन मोबाइल लोकेशन डेटा और मृतक के पिता से मिली जानकारी के आधार पर परतावल के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
शनिवार सुबह नागेश्वर का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। उसके पिता केशव राज ने बताया कि उनका बेटा शुक्रवार दोपहर बाइक पर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगली सुबह परिवार को उसकी मौत की खबर मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू का जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग था और दोनों ने मिलकर नागेश्वर की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया ताकि यह एक दुर्घटना लगे।
पुलिस ने खुलासा किया कि नागेश्वर पहले भी नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है। इस दौरान जितेंद्र के नेहा के साथ संबंध बन गए। नागेश्वर की रिहाई के बाद, उसने उनके प्रेम संबंध का विरोध किया, लेकिन तब तक नेहा और जितेंद्र एक-दूसरे के गहरे प्रेम में पड़ चुके थे और नेहा ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया था। पुलिस द्वारा सुलह कराने की कोशिशें नाकाम रहीं और नेहा घर छोड़कर चली गई।
नेहा ने अपने बयान में शादी से अपनी निराशा और अपने पति द्वारा कथित उत्पीड़न का जिक्र किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अब नागेश्वर के साथ नहीं रहना चाहती और तलाक की प्रक्रिया चल रही होने के बावजूद, उसने उसे जाने नहीं दिया। वह बार-बार अलग-अलग नंबरों से फोन करके उसे परेशान करता था और अक्सर जितेंद्र से झगड़ा करता था, जिससे रोज़ाना झगड़ा होता था। तंग आकर नेहा और जितेंद्र ने हत्या की योजना बनाई।
इंस्पेक्टर अखिलेश वर्मा ने कहा, "पिता की शिकायत के आधार पर हमने मामला दर्ज किया और आरोपियों से पूछताछ की। उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। मृतक और जितेंद्र एक ही गांव के थे और साथ काम करते थे। नागेश्वर के एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जाने के बाद जितेंद्र की नेहा से नजदीकियां बढ़ गईं। जब नागेश्वर बाहर आया तो वह उनके रिश्ते में बाधा बन गया, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।"