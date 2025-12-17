UP Crime: पत्नी को बिना बुर्का पहने बाहर निकलने पर गोली मारी, 2 नाबालिग बेटियों की भी हत्या की

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में एक 35 साल के आदमी ने कथित तौर पर पैसे को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी को बिना बुर्का पहने बाहर निकलने पर गोली मार दी, फिर इस घटना को देखने वाली अपनी दो नाबालिग बेटियों को भी मार डाला और तीनों लाशों को अपने घर में ही दफना दिया। कंडला इलाके के गढ़ी दौलत गांव में 10 दिसंबर की रात को हुए भयानक मर्डर का पता तब चला, जब आरोपी के पिता ने मंगलवार को पुलिस को इसकी जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान फारूक के रूप में हुई है, जो शादी समारोह में खाना बनाने का काम करता था और उसी गांव में अपने माता-पिता - दाऊद और असगरी - से अलग रहता था। वह अपनी पत्नी ताहिरा, 32 साल, और अपने पांच बच्चों के साथ रहता था। पुलिस ने बताया कि फारूक अपने माता-पिता से बात नहीं करता था।

जब ताहिरा और उसकी दो बेटियां - अफ़रीन (14) और सरीन (7) - छह दिनों तक लापता रहीं, तो दाऊद को शक हुआ। जब उसने फ़ारूक़ से उनके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वे किराए के घर में रह रही हैं। इस जवाब से संतुष्ट न होकर, दाऊद मंगलवार को पुलिस के पास गया और शक जताया कि उसके बेटे ने उन्हें मार डाला है।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फारूक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने घर की खुदाई की और ताहिरा और उसकी दो बेटियों के शव बरामद किए।

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि करीब एक महीने पहले उसका अपनी पत्नी से घर के खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। ताहिरा ने शिकायत की थी कि फारूक उसे परिवार चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देता था। झगड़े के बाद, वह कथित तौर पर बिना बुर्का पहने मुजफ्फरनगर के नारा गांव में अपने मायके चली गई थी।

फारूक ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि शादी के बाद से उसने अपनी पत्नी को "सख्त पर्दे" में रखा था और उसे कभी भी बिना बुर्का पहने बाहर नहीं निकलने दिया था। उसके इस फैसले से गुस्सा होकर, उसने कथित तौर पर 10 दिसंबर की रात को ताहिरा को गोली मार दी। जब उनकी दो बेटियों ने यह अपराध देखा, तो उसने कथित तौर पर उन्हें भी मार डाला और तीनों शवों को घर के अंदर दफना दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने बहुत ही बेरहमी दिखाई। आफरीन की एक आंख निकाली हुई मिली। मौके से खून से सनी एक लकड़ी की छड़ी भी बरामद हुई, और पुलिस को शक है कि आरोपी ने उसी से बच्ची पर हमला किया था। पूछताछ के दौरान, फारूक ने यह भी बताया कि उसने पढ़ाई छोड़ने से पहले एक मदरसे में क्लास 5 तक पढ़ाई की थी। पुलिस ने बताया कि उसे कोई पछतावा नहीं था।

ताहिरा के पिता ने आरोप लगाया कि फारूक लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और कहा कि झगड़ों को सुलझाने के लिए गढ़ी दौलत गांव और उनके पैतृक घर पर दस से ज़्यादा बार पंचायतें बुलाई गईं। पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

