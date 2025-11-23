UP Crime: व्यक्ति ने 60 साल की महिला की हत्या की, महिला हत्यारोपी पर डाल रही थी शादी का दबाव

हाथरस: 60 साल की एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी एक आदमी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला पर शादी का दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा इलाके में नागला भुस तिराहे पर सड़क किनारे एक अनजान महिला की लाश मिली थी।

इसके बाद, महिला की पहचान करने और आरोपी का पता लगाने के लिए 10 टीमें बनाई गईं। बाद में महिला की पहचान जोशीना (60) के रूप में हुई। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पांच जिलों के करीब 1,000 CCTV कैमरों की फुटेज देखने के बाद, पुलिस ने आगरा के ताजगंज के रहने वाले संदिग्ध इमरान (45) का पता लगाया।

उन्होंने बताया कि इमरान को रविवार को हाथरस में हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया और पीड़िता का फोन लोकेशन बताने के बाद उसे बरामद कर लिया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि आरोपी ने जोशीना की बेटी मुमताज की शादी आगरा के रहने वाले सत्तार से कराने में मदद की थी।

इमरान के ससुराल वाले पश्चिम बंगाल में जोशीना के घर के पास रहते थे, इसलिए दोनों अक्सर मिलते थे और लगता है उनके बीच रिश्ता बन गया था। ऑफिसर ने कहा कि जोशीना 10 नवंबर को अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए कोलकाता से आई थी, और इमरान के घर गई थी, और कथित तौर पर उस पर शादी का दबाव डाला था।

लेकिन, इमरान ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे थे। पूछताछ के दौरान, इमरान ने पुलिस को बताया कि वह 13 नवंबर को जोशीना को कोलकाता वापस छोड़ने के बहाने उसके साथ निकला था।

लेकिन, वे आगरा जाने वाली बस में सवार हो गए और बाद में हाथरस में नागला भुस तिराहे पर उतर गए। पुलिस ने कहा कि इमरान ने जोशीना को "छुटकारा पाने" के लिए मौके पर ही गला घोंटने की बात कबूल की और बाद में भागने से पहले उसके कपड़े अस्त-व्यस्त करके ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे किसी और ने यह जुर्म किया हो।

Web Title: UP Crime: Man kills 60-year-old woman; she was pressuring him to marry her