UP Crime: मऊ में तीन नाबालिग लड़कों ने किया कांड, 17 साल की लड़की का किया गैंगरेप

By रुस्तम राणा | Updated: January 6, 2026 14:22 IST2026-01-06T13:49:50+5:302026-01-06T14:22:10+5:30

रानीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने सोमवार को बताया कि शुक्रवार को 16 से 17 साल की उम्र के तीन नाबालिगों ने कथित तौर पर लड़की का गैंगरेप किया था।

Highlightsरानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप16 से 17 साल की उम्र के तीन नाबालिगों ने लड़की का गैंगरेप कियापुलिस ने बताया कि आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है

मऊ (यूपी): एक अधिकारी ने बताया कि रानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन लड़कों को हिरासत में लिया है। रानीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने सोमवार को बताया कि शुक्रवार को 16 से 17 साल की उम्र के तीन नाबालिगों ने कथित तौर पर लड़की का गैंगरेप किया था।

उन्होंने बताया कि शनिवार को लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने तीनों नाबालिगों को संत रविदास मंदिर के पास से पकड़ा, जब वे सुल्तानपुर रोड की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है।

टॅग्स :up crimeMauGang rapeयूपी क्राइममऊगैंगरेप