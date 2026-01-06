UP Crime: मऊ में तीन नाबालिग लड़कों ने किया कांड, 17 साल की लड़की का किया गैंगरेप

Highlights रानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप 16 से 17 साल की उम्र के तीन नाबालिगों ने लड़की का गैंगरेप किया पुलिस ने बताया कि आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है

मऊ (यूपी): एक अधिकारी ने बताया कि रानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन लड़कों को हिरासत में लिया है। रानीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने सोमवार को बताया कि शुक्रवार को 16 से 17 साल की उम्र के तीन नाबालिगों ने कथित तौर पर लड़की का गैंगरेप किया था।

उन्होंने बताया कि शनिवार को लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

VIDEO | Uttar Pradesh: On the alleged gang-rape of a 17-year-old girl by the three juveniles aged between 16 and 17 years in Mau, ASP Anoop Kumar said, "This incident pertains to Ranipur police station. It has come to light that a minor was sexually assaulted. The three boys were… pic.twitter.com/uOaZWLMVzO — Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026

अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने तीनों नाबालिगों को संत रविदास मंदिर के पास से पकड़ा, जब वे सुल्तानपुर रोड की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है।

