यूपी: भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा पर बहू ने लगाया बलात्कार का आरोप, केस हुआ दर्ज

Highlights भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा और उनके बेटे बहू ने दर्ज कराया बलात्कार समेत कई गंभीर में केस विधायक वर्मा के खिलाफ रेप, जबरन गर्भपात और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है आगरा पुलिस ने कहा कि शिकायत पर जांच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी

फतेहाबाद: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उस समय शर्मसार होना पड़ा जब आगरा के फतेहाबाद से भाजपा के विधायक छोटेलाल वर्मा पर उनकी बहू ने बलात्कार समेत कई गंभीर अपराध में केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक इस केस में विधायक छोटेलाल वर्मा के साथ उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा को भी आरोपी बनाया गया है।

भाजपा विधायक वर्मा की बहू ने पुलिस में जो शिकायत दी है, उसके अनुसार पुलिस ने विधायक ससुर और महिला के पति के खिलाफ शारीरिक शोषण, रेप, जबरन गर्भपात, जान से मारने की धमकी और पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 313, 323, 504, 506, 494 और 328 के तहत थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज किया है।

Agra, UP | Case filed against BJP MLA from Fatehabad, Chhotelal Verma and his son Laxmikant by his daughter-in-law under sections 376, 313, 323, 504, 506, 494 and 328