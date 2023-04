VIDEO: खेत में रखी 50 क्विंटल लाल मिर्च में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, पीड़ित किसान ने कहा- करीब 15 लाख का हुआ नुकसान, जांच की मांग की

Highlights आंध्र प्रदेश के एक खेत में रखे 50 क्विंटल लाल मिर्च को आग लगा दी गई है। यह आग अंजान लोगों द्वारा लगाई गई है जिसे लेकर पीड़ित किसान जांच की मांग कर रहा है। किसान के अनुसार, जले हुए मिर्च की कीमत करीब 15 लाख रुपए थी।

अमरावती:आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में खेत मे रखे रहे 50 क्विंटल के लाल मिर्च को किसी ने आग लगा दिया है। न्यूज एजेंसी द्वारा इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मिर्च में आग लगी है और मिर्च जलती हुई दिखाई दे रही है। मामले में बोलते हुए पीड़ित किसान ने बताया कि इस पूरे मिर्च की कीमत करीब 15 लाख रुपए थी।

ऐसे में पीड़ित किसान ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और मामले में जांच की मांग की है क्योंकि इस घटना से उसका काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में वीडियो में दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी घटनास्थल पर देखा गया है जो वहां आग बुझाने का काम कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के एक खेत में 50 क्विंटल लाल मिर्च रखी हुई थी। ऐसे में इस मिर्च में किसी ने आग लगा दी जिस कारण पूरा मिर्च जलकर खाक हो गया है। वहीं इसकी खबर मिलते ही पीड़ित किसान समेत अन्य गांव वाले वहां जमा हुए तब तक पूरा मिर्च जल चुका था।

