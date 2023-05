उमेश पाल हत्याकांडः आरोपी सदाकत खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, अभी भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2023 11:29 AM

Umesh Pal murder case: उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी सदाकत खान की 90 दिन की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 27 मई, 2023 को पूरी हो रही है।

अदालत द्वारा 9 जून, 2023 की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।