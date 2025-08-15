उदयपुरः कोटड़ा में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत, एक घायल

पुलिस ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर होने के कारण इसका निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां स्कूल के पास खेल रही थीं।

Highlightsमामला आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा में पाथरवाड़ी गांव का है।घायल पायल (11) को उपचार के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात ले जाया गया है।स्कूल की इमारत निर्माणाधीन है और परिसर में कोई कक्षाएं नहीं चल रही थीं।

उदयपुरः राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर होने के कारण इसका निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां स्कूल के पास खेल रही थीं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान छज्जा गिर गया, जिससे मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गई। उन्होंने बताया कि मामला आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा में पाथरवाड़ी गांव का है।

पुलिस ने बताया कि स्कूल की इमारत निर्माणाधीन है और परिसर में कोई कक्षाएं नहीं चल रही थीं। पुलिस ने बताया कि घटना के समय दोनों बच्चियां स्कूल के पास बकरियां चरा रही थीं। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, "यह एक दुखद घटना है। एक बच्ची जो स्कूल की छात्रा नहीं थी, उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य लड़की, जो स्कूल की छात्रा थी, गंभीर रूप से घायल है।

मैंने अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा है।" कोटड़ा थानाधिकारी मूंगला राम ने कहा कि स्कूल परिसर निर्माणाधीन होने के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग जगह पर आयोजित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हादसे में मोली (12) की मौत हो गई, जबकि घायल पायल (11) को उपचार के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात ले जाया गया है।

उन्होंने बताया कि उदयपुर में लड़की की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। मूंगला राम ने बताया कि सूचना मिलने पर कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। 

