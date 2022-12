Tunisha Sharma Death: तुनिषा शर्मा की मौत पर पुलिस ने खारिज किया लव जिहाद का मामला, 15 दिन पहले ब्रेकअप के कारण आत्महत्या की

Highlights धारावाहिक के सेट पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शर्मा की मां ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उनकी बेटी और खान एक-दूसरे से प्यार करते थे।

मुंबईः टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा मौत मामले में वालिव पुलिस ने एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा के को-स्टार शीजान खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपी शीज़ान खान को मुंबई की वसई अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शीजान खान के वकील शरद रे ने कहा कि खान को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे की जांच अभी बाकी है।

मुंबई पुलिस के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने कहा कि एक्ट्रेस तुनिषा की मां ने शिकायत दर्ज़ कराई, जिसके बाद आरोपी(शीज़ान खान) को गिरफ़्तार किया गया। एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा एक टीवी शो में काम करती थीं। तुनिषा शर्मा और शीज़ान खान के बीच प्रेम संबंध था। उस लड़के ने 15 दिन पहले ब्रेकअप किया था जिसके बाद तुनिशा ने अपने शो के सेट के रेस्ट रूम में आत्महत्या कर ली थी।

As of now, the investigation is underway. Accused Sheezan's & deceased's phones have been seized. There's no angle of any other affair, blackmailing or 'Love Jihad' as of now: Chandrakant Jadhav, ACP, Mumbai police pic.twitter.com/8FVwf4KmYY