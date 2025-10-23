दादा बनकर स्कूल गया और बाग में ले जाकर 13 साल की नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में 62 वर्षीय आरोपी नारायण राव ने तालाब में कूदकर दी जान

Highlights पुलिस अधिकारी श्रीहरि राजू ने बताया, ‘‘राव को स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वह एक तालाब में कूद गया। बुधवार रात करीब 10 बजे तुनी के तालाब में कूद गया और आज सुबह उसका शव बाहर निकाला गया।

तुनीः आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का 62 वर्षीय आरोपी पुलिस हिरासत के दौरान एक तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मरने वाले आरोपी की पहचान नारायण राव के तौर पर हुयी है। सरकारी स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा को उसके छात्रावास से बहला-फुसलाकर ले जाने और एक बगीचे में उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में राव को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और पीड़िता उसकी पड़ोसी थी।

पेड्डापुरम के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी श्रीहरि राजू ने बताया, ‘‘राव को स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वह एक तालाब में कूद गया। वह शौचालय जाने के बहाने भाग निकला।’’ उन्होंने बताया कि राव बुधवार रात करीब 10 बजे तुनी के तालाब में कूद गया और आज सुबह उसका शव बाहर निकाला गया।

राव को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में पोक्सो अधिनियम की धारा दो एवं चार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 और अन्य के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, लड़की ने उसके साथ जाने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन ‘नाबालिगों की सहमति कोई सहमति नहीं मानी जाती है’।

जिसके कारण पुलिस ने राव के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अपहरण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह अपराध तब सामने आया जब बगीचे के मालिक ने आरोपी के कृत्य का विरोध किया और दोनों का बगीचे से भागते हुए वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने राव को गिरफ्तार किया।

