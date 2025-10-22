Delhi Crime: कंझावला में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने कंझावला इलाके में 25 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में मंगलवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महावीर विहार के पास गोलीबारी की घटना के बारे में सुबह छह बजकर 55 मिनट पर पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन पर जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा जो एक घर के सामने खाली पड़ा भूखंड है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित मोहम्मद अफरोज उर्फ ​​बाबू के सिर के पिछले हिस्से और सीने में गोलियां लगी थीं। पीड़ित के भाई एवं शिकायतकर्ता आजाद के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103(1) (हत्या) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) के तहत मामला दर्ज किया गया। अपराध की जांच कर रहे दल और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित साक्ष्य जब्त किए।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोमवार रात अफरोज अपने दोस्तों रोहित उर्फ ​​भांजा (28), संदीप उर्फ ​​कबूतर (28) और लकी (21) के साथ महावीर विहार में शराब पी रहा था। पुलिस ने बताया कि उनके बीच बहस हुई, जिसके बाद रोहित ने अफरोज को कथित तौर पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। उसने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उसने बताया कि आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि रोहित ने अफरोज पर गोली चलाने की बात कथित तौर पर कबूल की तथा लकी और संदीप ने हत्या में उसकी मदद की।

संदीप पहले भी डकैती और हत्या के प्रयास के दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है जो 2021 में क्रमशः प्रेम नगर और कंझावला पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। रोहित और लकी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अधिकारियेां ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

Web Title: Three people arrested in connection with the murder of a 25-year-old man in Delhi Kanjhawala said Police