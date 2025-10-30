शराब पीने की आदत से तंग पत्नी और बच्चे अलग, 76 वर्षीय वयोवृद्ध मां ने डांटा तो 51 साल के बेटे अजयकुमार ने चाकू से गोंदकर मार डाला

Highlights बुधवार रात करीब 11 बजे हुई जब विजयकुमारी ने अपने बेटे को उसकी शराब पीने की आदत के लिए डांटा। गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर चाकू से अपनी मां पर हमला कर दिया। गर्दन, हाथ और दाहिने पैर पर गहरी चोटें आईं। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।

तिरुवनंतपुरमः तिरुवनंतपुरम के नेमोम में नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपनी 76 वर्षीय वयोवृद्ध मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान नेमोम के कल्लियूर निवासी विजयकुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके बेटे अजयकुमार (51) को गिरफ्तार किया है, जो सेवानिवृत्त तटरक्षक कर्मी बताया जा रहा है।

प्राथमिकी के अनुसार यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे हुई जब विजयकुमारी ने अपने बेटे को उसकी शराब पीने की आदत के लिए डांटा। इसमें कहा गया है कि गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर चाकू से अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन, हाथ और दाहिने पैर पर गहरी चोटें आईं। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने बताया कि जब अधिकारी घर पहुंचे तो उन्होंने गेट बंद पाया और जब उन्होंने अजयकुमार से गेट खोलने को कहा तो उसने बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। उसने बताया कि इसके बाद अधिकारी परिसर की दीवार फांदकर घर में घुसे, जहां उन्हें विजयकुमारी मृत मिली। इसके तुरंत बाद अजयकुमार को हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पड़ोसियों ने दावा किया है कि आरोपी पहले तटरक्षक बल में काम कर चुका है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने बताया कि उसकी शराब पीने की आदत से तंग आकर और बेटी की पढ़ाई के कारण उसकी पत्नी और बच्चे कहीं और रहते हैं। नेमोम पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाद में परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

