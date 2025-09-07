8 वर्षीय भांजे की मौत के बाद अवसाद में थी महिला, बहन की 3 साल की बेटी की गला घोंटा और घर में फंदे से लटक कर की आत्महत्या
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 16:03 IST2025-09-07T16:02:17+5:302025-09-07T16:03:02+5:30
ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ्य महिला ने अपनी तीन साल की भांजी की कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को हुई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
शिवाजी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ कस्बे की रहने वाली 26 वर्षीय महिला अपने आठ वर्षीय भांजे की मौत के बाद अवसाद में थी। अधिकारी ने बताया कि उसने अपनी बहन की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और अपराधबोध से ग्रस्त होकर बहन के घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।
शनिवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि महिला कुछ समय पहले अपनी बहन के बेटे की बीमारी से हुई मौत से बहुत आहत थी।